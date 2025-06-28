У Трампа відповіли на погрози Ірану до гендиректора МАГАТЕ Гроссі

Марко Рубіо (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо засудив погрози Ірану до генерального директора Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаеля Гроссі. Відповідний допис американський посадовець опублікував у соцмережі X.

"Заклики в Ірані до арешту і страти генерального директора МАГАТЕ Гроссі є неприйнятними і повинні бути засуджені", – написав Рубіо.

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За його словами, США підтримують "підтримуємо "критичні зусилля" Агенції з верифікації та моніторингу в Ірані й віддають належне гендиректору та МАГАТЕ за "їхню відданість і професіоналізм".

Штати закликають Ісламську республіку забезпечити захист та безпеку персоналу МАГАТЕ.

Раніше віцеспікер іранського парламенту Хамід Реза Хаджі Бабаеї заявив, що країна забороняє доступ Гроссі та встановлення камер спостереження на ядерних об'єктах, передає агенція Mehr.

Виступаючи на похороні високопосадовців, ліквідованих під час ізраїльської операції, Бабаеї заявив, що нове рішення країни пов'язано з тим, що Тегеран виявив секретні дані про свої ядерні об'єкти у документах, отриманих від Ізраїлю.

Тим часом дипломат та колишній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Гроссі нібито сприяв убивству людей через звіт МАГАТЕ про ядерну програму Ісламської республіки.