У Трампа подтвердили, что Уиткофф снова едет говорить с Путиным

Стив Виткофф (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе поедет в Россию и продолжит переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила спикер Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.

"Я только что была в Овальном кабинете с президентом [Дональдом Трампом] и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются. Мы снова чувствуем, что движемся в правильном направлении, и специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", – рассказала чиновница.

Журналистка уточнила, посетит ли государственный секретарь Марко Рубио Москву вместе с Уиткоффом, и не является ли это причиной того, что глава американской дипломатии не поедет на встречу с Украиной и партнерами в Лондоне.

Ливитт ответила, что не может говорить о графике поездок Рубио и посоветовала обратиться к Госдепу.