У Трампа подтвердили, что Уиткофф снова едет говорить с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе поедет в Россию и продолжит переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила спикер Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.
"Я только что была в Овальном кабинете с президентом [Дональдом Трампом] и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются. Мы снова чувствуем, что движемся в правильном направлении, и специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", – рассказала чиновница.
Журналистка уточнила, посетит ли государственный секретарь Марко Рубио Москву вместе с Уиткоффом, и не является ли это причиной того, что глава американской дипломатии не поедет на встречу с Украиной и партнерами в Лондоне.
Ливитт ответила, что не может говорить о графике поездок Рубио и посоветовала обратиться к Госдепу.
- Ранее о предстоящем визите Уиткоффа в РФ заявил помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
- Спикер Госдепа США сообщила, что Рубио не будет присутствовать на переговорах по прекращению войны России против Украины, которые состоятся 23 апреля в Лондоне. В то же время британскую столицу поедет спецпосланник президента США Келлог.