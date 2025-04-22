У Трампа підтвердили, що Віткофф знову їде говорити з Путіним

Стів Віткофф (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф пізніше цього тижня поїде до Росії та продовжить переговори з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.

"Я тільки що була в Овальному кабінеті з президентом [Дональдом Трампом] та Стівом Віткоффом, і вони хотіли, аби всі знали, що переговори тривають. Ми знову відчуваємо, що рухаємося в правильному напрямку, і спеціальний посланник Стів Віткофф знову вирушить до Росії пізніше цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним", – розповіла чиновниця.

Журналістка уточнила, чи державний секретар Марко Рубіо також відвідає Москву разом з Віткоффом, і чи не є це причиною того, що голова американської дипломатії не поїде на зустріч з Україною та партнерами у Лондоні.

Лівітт відповіла, що не може говорити щодо графіка поїздок Рубіо і порадила звернутись до Держдепу.