У Трампа подтвердили, что забрали у Украины ракеты против "шахедов"

Штаты используют все имеющиеся средства для защиты своих граждан на Ближнем Востоке и по всему миру, отметил глава Пентагона.

Пит Хегсет (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Соединенные Штаты действительно забрали антидроновые ракеты, которые предназначались для Украины, и направили их для защиты своих военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил чиновника, есть ли у США средства для защиты своих военных в регионе аналогично тому, как израильтян защищает система противовоздушной обороны "Железный купол".

Читайте также Война без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России

"Это наша работа. Это наша главная тема, на которой мы сосредоточены. На самом деле я был на Капитолийском холме всю неделю [в Конгрессе] на слушаниях. И один из вопросов был такой: "Перенесли ли вы часть своих систем противодействия БпЛА из Украины на Ближний Восток?" На что я ответил: "Да, мы это сделали", – отметил Хегсет.

Министр добавил, что США используют все имеющиеся средства для защиты своих граждан на Ближнем Востоке и во всем мире, поскольку на сегодняшний день ситуация с обороной изменилась.

"Небольшие системы, как эти [беспилотники], могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно", – подытожил чиновник.

Читайте также Войны без США. Как изменилась парадигма противостояния и почему Европе нужна Украина