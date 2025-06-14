У Трампа подтвердили, что забрали у Украины ракеты против "шахедов"
Соединенные Штаты действительно забрали антидроновые ракеты, которые предназначались для Украины, и направили их для защиты своих военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
Журналист спросил чиновника, есть ли у США средства для защиты своих военных в регионе аналогично тому, как израильтян защищает система противовоздушной обороны "Железный купол".
"Это наша работа. Это наша главная тема, на которой мы сосредоточены. На самом деле я был на Капитолийском холме всю неделю [в Конгрессе] на слушаниях. И один из вопросов был такой: "Перенесли ли вы часть своих систем противодействия БпЛА из Украины на Ближний Восток?" На что я ответил: "Да, мы это сделали", – отметил Хегсет.
Министр добавил, что США используют все имеющиеся средства для защиты своих граждан на Ближнем Востоке и во всем мире, поскольку на сегодняшний день ситуация с обороной изменилась.
"Небольшие системы, как эти [беспилотники], могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно", – подытожил чиновник.
- 8 июня президент Зеленский сообщил, что при предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток.
- 13 июня Зеленский рассказал, что приближение операции Израиля против Ирана стало понятно, когда Соединенные Штаты передали на Ближний Восток назначенные для Киева ракеты.