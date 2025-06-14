У Трампа підтвердили, що забрали в України ракети проти "шахедів": Для захисту власних військових
Сполучені Штати дійсно забрали антидронові ракети, що призначалися для України, та скерували їх для захисту власних військових на Близькому Сході. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Журналіст запитав посадовця, чи мають США засоби для захисту своїх військових у регіоні аналогічно тому, як ізраїльтян захищає система протиповітряної оборони "Залізний купол".
"Це наша робота. Це наша головна тема, на якій ми зосереджені. Насправді я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень [у Конгресі] на слуханнях. І одне з запитань було таке: "Чи перенесли ви частину своїх систем протидії БпЛА з України на Близький Схід?". На що я відповів: "Так, ми це зробили", – зазначив Гегсет.
Міністр додав, що США використовують всі наявні засоби для захисту своїх громадян на Близькому Сході та усьому світі, оскільки на сьогодні ситуація з обороною змінилася.
"Невеликі системи, як ці [безпілотники], можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо", – підсумував чиновник.
- 8 червня президент Зеленський повідомив, що за попередньої адміністрації США Вашингтон і Київ домовились про передання 20 000 ракет проти російських "шахедів", але чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід.
- 13 червня Зеленський розповів, що наближення операції Ізраїлю проти Ірану стало зрозуміло, коли Сполучені Штати передали на Близький Схід ракети, що були призначені для Києва.