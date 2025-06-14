У Трампа підтвердили, що забрали в України ракети проти "шахедів": Для захисту власних військових

Штати використовують всі наявні засоби для захисту своїх громадян на Близькому Сході та усьому світі, зазначив глава Пентагону

Піт Гегсет (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Сполучені Штати дійсно забрали антидронові ракети, що призначалися для України, та скерували їх для захисту власних військових на Близькому Сході. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Журналіст запитав посадовця, чи мають США засоби для захисту своїх військових у регіоні аналогічно тому, як ізраїльтян захищає система протиповітряної оборони "Залізний купол".

Читайте також Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії

"Це наша робота. Це наша головна тема, на якій ми зосереджені. Насправді я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень [у Конгресі] на слуханнях. І одне з запитань було таке: "Чи перенесли ви частину своїх систем протидії БпЛА з України на Близький Схід?". На що я відповів: "Так, ми це зробили", – зазначив Гегсет.

Міністр додав, що США використовують всі наявні засоби для захисту своїх громадян на Близькому Сході та усьому світі, оскільки на сьогодні ситуація з обороною змінилася.

"Невеликі системи, як ці [безпілотники], можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо", – підсумував чиновник.

Читайте також Війна без США. Як змінилась парадигма протистояння і чому Європі потрібна Україна