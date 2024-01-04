У Украины нет "плана Б", если Запад прекратит военную помощь – Кулеба

Он заявил, что Западу придется платить большую цену, если он сейчас не предоставит Украине то, в чем она нуждается для войны против России

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналистке CNN Криштин Аманпур заявил, что у Украины нет запасного плана на случай, если западные союзники прекратят военную помощь.

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Отвечая на вопрос, каков у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое она не может получить от западных стран, Кулеба сказал: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А".

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", – заявил министр.

По его словам, если США и другие западные союзники сейчас не предоставят Украине необходимую ей военную помощь и в случае, если Россия теоретически победит, "другие лидеры во всем мире будут иметь соблазн пойти по следам Москвы".

"И это потребует от Соединенных Штатов гораздо, гораздо более высокой цены. Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", – пояснил Кулеба.

4 января 2024 года глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Россия может стать еще сильнее, чем до 2022 года, если сможет победить Украину.

В США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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