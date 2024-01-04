В України немає "плану Б", якщо Захід припинить військову допомогу – Кулеба

Він заявив, що Заходу доведеться платити більшу ціну, якщо він зараз не надасть Україні того, чого вона потребує для війни проти Росії

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці CNN Кріштін Аманпур заявив, що в України немає запасного плану на випадок, якщо західні союзники припинять військову допомогу.

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Відповідаючи на запитання, яким є в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, яку вона не може отримати від західних країн, Кулеба сказав: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А".

"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", – заявив міністр.

За його словами, якщо США та інші західні союзники зараз не нададуть Україні необхідної їй військової допомоги, і в разі, якщо Росія теоретично переможе, "інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Москви".

"І це вимагатиме від Сполучених Штатів набагато, набагато вищої ціни. Тож якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", – пояснив Кулеба.

4 січня 2024 року голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера заявив, що Росія може стати ще сильнішою, ніж до 2022 року, якщо зможе перемогти Україну.

У США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки, заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

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