У вернувшихся из Италии госпитализированных украинцев коронавирус не обнаружили

У жителей Черновицкой области, госпитализированных с пневмонией, которых проверяли на коронавирус, инфекцию не обнаружили. Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.
Предоставить подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.
Сегодня в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом.
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