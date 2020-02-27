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У вернувшихся из Италии госпитализированных украинцев коронавирус не обнаружили

У вернувшихся из Италии госпитализированных украинцев коронавирус не обнаружили - Фото
Фото: ЕРА
27.02.2020, 23:22

Анализы на коронавирус вернувшихся из Италии, госпитализированных с пневмонией жителей Черновицкой области – отрицательные

У жителей Черновицкой области, госпитализированных с пневмонией, которых проверяли на коронавирус, инфекцию не обнаружили. Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.

Предоставить подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.

Сегодня в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом.

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Медведева Наталия
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