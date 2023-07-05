Сырский заявил об отбитых землях под Бахмутом. Видео, как "Эдельвейсы" штурмуют позиции РФ
05.07.2023, 16:59
Александр Сырский (фото - пресс-служба ООС)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об успехах Сил обороны на Бахмутском направлении. Он также опубликовал видео, как украинские воины штурмуют позиции армии РФ.
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"Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", – сообщил Сырский.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге, сообщили в Минобороны.
- 3 июля заместитель министра обороны Маляр говорила, что на Бахмутском направлении ситуация снова обострилась – некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз в сутки.
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