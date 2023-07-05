UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сырский заявил об отбитых землях под Бахмутом. Видео, как "Эдельвейсы" штурмуют позиции РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 16:59
Сырский заявил об отбитых землях под Бахмутом. Видео, как
Александр Сырский (фото - пресс-служба ООС)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об успехах Сил обороны на Бахмутском направлении. Он также опубликовал видео, как украинские воины штурмуют позиции армии РФ.

"Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", – сообщил Сырский.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге, сообщили в Минобороны.
  • 3 июля заместитель министра обороны Маляр говорила, что на Бахмутском направлении ситуация снова обострилась – некоторые позиции переходят из рук в руки по несколько раз в сутки.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
10 бригадавойнабахмуталександр сырскийэдельвейсы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 