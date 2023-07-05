Сирський заявив про відбиті землі під Бахмутом. Відео, як "Едельвейси" штурмують позиції РФ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він також опублікував відео, як українські воїни штурмують позиції армії РФ.

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"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога", – повідомив Сирський.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

3 липня заступниця міністра оборони Маляр казала, що на Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась – деякі позиції переходять із рук в руки по кілька разів на добу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він також опублікував відео, як українські воїни штурмують позиції армії РФ.

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога", – повідомив Сирський.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

3 липня заступниця міністра оборони Маляр казала, що на Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась – деякі позиції переходять із рук в руки по кілька разів на добу.

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