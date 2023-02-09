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У Зеленского есть четыре ключевых запроса к лидерам ЕС на встречах в Брюсселе – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 09:28
У Зеленского есть четыре ключевых запроса к лидерам ЕС на встречах в Брюсселе – Euractiv - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время встреч в Брюсселе обратится к лидерам Европейского Союза с четырьмя ключевыми запросами. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

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Как отмечается, президент Украины вряд ли получит немедленные обещания удовлетворить его запросы, но приезд в Брюссель дает ему возможность "лоббировать сразу всех 27 лидеров ЕС" впервые после полномасштабного вторжения России в страну.

Сообщается, что помимо выступления на саммите ЕС, Зеленский должен выступить перед Европейским парламентом.

В первую очередь ожидается, что украинская сторона потребует от стран-членов ЕС общей поддержки ускорения поставки вооружений перед вероятным весенним наступлением России.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов, – заявил журналистам Euractiv украинский чиновник. – По боевым танкам решение принято несколькими государствами-членами, но танков у нас пока нет – это нужно ускорить".

Как отмечается, украинские официальные лица теперь сосредоточены на попытках обеспечить поставки ракет большей дальности и истребителей.

"Мы не армия без самолетов, мы летаем на самолетах советского типа – они хорошие, но устаревшие", – сказал чиновник.

Вероятно, в Брюсселе будут обсуждать и новые санкции против России.

Зеленский, вероятно, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС включили в санкционный пакет атомную энергетику, в частности, Росатом, в связи с оккупацией и неоднократными обстрелами Россией Запорожской АЭС.

Вопрос вступления Украины в ЕС, вероятно, также будет иметь большое значение, поскольку украинские официальные лица настаивают на начале переговоров о членстве к концу этого года.

Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба к лидеру ЕС поддержать его формулу мира – план из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую архитектуру глобальной безопасности.

Читайте также: Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности

  • 8 февраля Зеленский посетил Великобританию и получил обещания поставок дальнобойного ракетного вооружения и начала обучения украинских летчиков на самолетах НАТО.
  • Премьер-министр Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты могут быть в перспективе поставлены в Украину

Читайте также: Саммит на базе формулы мира Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН

Наталія Медведєва
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