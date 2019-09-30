У Зеленского готовят второй визит в США

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

В Офисе президента идет подготовка к официальному визиту Владимира Зеленского в США. Об этом рассказал помощник президента Андрей Ермак в интервью ТСН.

"По инициативе президента Трампа было очень конкретно акцентировано: за торговлю с американской стороны отвечает Госсекретарь (Майкл Помпео - ред.), по энергетике - министр Перри... То есть на сегодняшний день у нас есть расписание и задания по подготовке уже официального визита", - рассказал Ермак.

Читайте также: Трамп-Гейт и Украина: Зеленский вышел из клетки со львами