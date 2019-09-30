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У Зеленского готовят второй визит в США

У Зеленского готовят второй визит в США - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
30.09.2019, 11:21

Для подготовки официального визита уже есть расписание и задачи

В Офисе президента идет подготовка к официальному визиту Владимира Зеленского в США. Об этом рассказал помощник президента Андрей Ермак в интервью ТСН.

"По инициативе президента Трампа было очень конкретно акцентировано: за торговлю с американской стороны отвечает Госсекретарь (Майкл Помпео - ред.), по энергетике - министр Перри... То есть на сегодняшний день у нас есть расписание и задания по подготовке уже официального визита", - рассказал Ермак.

  • 23-26 сентября Зеленский посетил США с визитом на 74-ю Генеральную ассамблею ООН.
  • 25 сентября Зеленский произнес речь, в которой призвал мир реагировать на региональные конфликты, поскольку из-за них может начаться глобальное противостояние.
  • В этот же день Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, в отношении которого Конгресс начал процедуру импичмента из-за якобы оказанного на Зеленского давления в телефонном разговоре в июле.

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Владимир Зеленский андрей ермак
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