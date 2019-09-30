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Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем: что сказал

Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем: что сказал - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
30.09.2019, 07:15

Президент США заявил, что информатору, передавшему разоблачителю сведения о его разговоре с Владимиром Зеленским, грозят "серьезные последствия"

На фоне возможного импичмента президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, который написал на него анонимную жалобу. Об сообщил у себя в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", -  отметил Трамп.

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Трамп уточнил, что хочет встретиться не только со своим обвинителем, который "представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные".

"Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – подчеркнул Трамп.

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Владимир Зеленский дональд трамп
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