Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем: что сказал

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

На фоне возможного импичмента президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, который написал на него анонимную жалобу. Об сообщил у себя в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", - отметил Трамп.

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Трамп уточнил, что хочет встретиться не только со своим обвинителем, который "представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные".

"Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – подчеркнул Трамп.

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