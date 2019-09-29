Трамп объяснил, что думает о заявлении Зеленского

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Cделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление, в котором идет речь об отсутствии давления на него со стороны американского лидера в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной "охоте на ведьм". Об этом заявил президент США Дональд Трамп у себя в Twitter.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "aейковым yовостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах", - отметил Трамп.

По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

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