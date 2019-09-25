Так начинались мировые войны. Зеленский – о ситуации в мире

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 74-й сессии Генеральной призвал мировое сообщество не закрывать глаза на геополитические сигналы, которые говорят о возможности нового глобального конфликта.

"Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Роковым может стать мнение, что вас это все не касается и никогда не коснется. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи. Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн", - объяснил украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что из-за современных технологий мир война может стать по-настоящему глобальной.

"Не думайте, пожалуйста, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю полностью", - подчеркнул он.

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