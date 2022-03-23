У Зеленского хотят, чтобы Китай выступил одним из гарантов безопасности Украины
В Офисе президента хотят, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины. Об этом заявил во время выступления в Chatham House глава ОП Андрей Ермак.
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"Мы ожидаем, что, во-первых, в ближайшее время должен состояться разговор лидера КНР и президента Зеленского, а также, что Китай примет очень активное участие в формировании системы безопасности для Украины и выступит одним из гарантов этой безопасности. Хотим, чтобы это произошло, потому что с уважением относимся к Китаю и считаем, что участие Китая очень бы усилило эту новую систему безопасности", – сказал он.
Ермак подчеркнул, что Китай является главным торговым партнером Украины и влиятельным игроком на мировой арене.
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Он отметил, что Россия хочет, чтобы Пекин поддержал ее в войне против Украины, однако пока КНР соблюдает нейтралитет.
"Мы видим пока нейтральную позицию Китая. Но мы надеемся, с нашей точки зрения, Китай как один из мировых лидеров должен играть более значительную роль в прекращении этой войны и построении новой системы безопасности", – добавил Ермак.
- 13 марта американские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной. В Китае ответили, что не слышали, чтобы Россия просила о такой помощи.
- Президент США Джо Байден предупредил китайского лидера Си Цзиньпина: Пекин ответит, если поддержит войну Россию против Украины. Посол КНР в США заявил, что Китай не оказывает России военную поддержку.
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