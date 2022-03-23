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У Зеленского хотят, чтобы Китай выступил одним из гарантов безопасности Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 05:27
У Зеленского хотят, чтобы Китай выступил одним из гарантов безопасности Украины - Фото
Андрей Ермак (фото - ОП)

В Офисе президента хотят, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины. Об этом заявил во время выступления в Chatham House глава ОП Андрей Ермак.

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"Мы ожидаем, что, во-первых, в ближайшее время должен состояться разговор лидера КНР и президента Зеленского, а также, что Китай примет очень активное участие в формировании системы безопасности для Украины и выступит одним из гарантов этой безопасности. Хотим, чтобы это произошло, потому что с уважением относимся к Китаю и считаем, что участие Китая очень бы усилило эту новую систему безопасности", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что Китай является главным торговым партнером Украины и влиятельным игроком на мировой арене.

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Он отметил, что Россия хочет, чтобы Пекин поддержал ее в войне против Украины, однако пока КНР соблюдает нейтралитет.

"Мы видим пока нейтральную позицию Китая. Но мы надеемся, с нашей точки зрения, Китай как один из мировых лидеров должен играть более значительную роль в прекращении этой войны и построении новой системы безопасности", – добавил Ермак.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Китай офис президента андрей ермак гарантии безопасности
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