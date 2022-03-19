В МИД Китая заявили, что НАТО не стоит загонять Россию "в угол"

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что НАТО не следует расширяться дальше на восток, загоняя обладающую ядерным потенциалом Россию "в угол". Об этом он сказал на форуме по безопасности в Пекине, сообщает Reuters.

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Он также выступил против антироссийских санкций, заявив, что российских граждан лишают иностранных активов якобы "без всякой причины".

"История снова и снова доказывает, что санкции не могут решить проблем. Санкции только навредят обычным людям, повлияют на экономическую и финансовую систему… и ухудшат состояние мировой экономики", – сказал китайский чиновник.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил сегодня, что КНР "может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ".

"Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и американцы должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (товарооборот Китая с западными странами и РФ соответственно. – Ред.)", – написал Подоляк в Twitter.

В сообщениях СМИ в начале этого месяца говорилось, что Китай якобы заранее знал о военных действиях России и потребовал от Кремля отложить их до окончания зимних Олимпийских игр. Недавно сообщалось, что Москва обратилась к Пекину за военной и финансовой помощью в войне.

18 марта в статье для The Washington Post посол Китая в США Цинь Ган написал, что Китай сделал бы все возможное, чтобы предотвратить войну против Украины, если бы знал о ее подготовке.

В тот же день президент США Джо Байден в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином предупредил его о последствиях, если КНР поддержит Россию в войне против Украины.

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Вадим Ребрина

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