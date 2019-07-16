У Зеленского хотят инициировать внеочередную сессию Рады

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У президента Владимира Зеленского хотят инициировать 18 июля внеочередную сессию парламента для рассмотрения законов об Антикоррупционном суде и незаконном обогащении. Об этом замглавы ОПУ Руслан Рябошапка заявил сегодня на форуме "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

"Мы планируем уже на четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст возможность эффективно работать Высшему антикоррупционному суду, принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще от этого состава парламента", - отметил он.

По его словам, старый состав Рады должен выполнить свои обязанности, несмотря на то, что "у всех в голове выборы".

12 июля 2019 года спикер Андрей Парубий официально закрыл десятую сессию Рады VIII созыва. На этой неделе депутаты, согласно календарному плану, работают в комитетах, и в пленарном режиме этот состав парламента уже собираться не будет.

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