У Зеленского хотят перезагрузить Антимонопольный комитет и НКРЭКУ

Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет – важнейшие органы, однако у них не было независимости, заявил советник избранного президента Владимира Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, выступая на мероприятии, организованном Европейской бизнес-ассоциацией.

"Никакой независимости у этих двух важнейших органов не было. Все - ставленники уходящего руководства. И есть полное понимание, что эти две институции, комиссия и комитет, должны быть полностью независимыми, потому что они сдерживают, в том числе, конкуренцию", - сказал он.

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Советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк также заявил, что перезагрузка нужна анктиоррупционным органам – НАБУ и САП.

Ранее сегодня Зеленский прокомментировал принятый Радой закон о государственном языке.