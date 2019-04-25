Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 14:42

У Зеленского хотят перезагрузить Антимонопольный комитет и НКРЭКУ

У Зеленского хотят перезагрузить Антимонопольный комитет и НКРЭКУ - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Перезагрузку считают необходимой и для антикоррупционных органов

Реклама
Реклама

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет – важнейшие органы, однако у них не было независимости, заявил советник избранного президента Владимира Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, выступая на мероприятии, организованном Европейской бизнес-ассоциацией.

"Никакой независимости у этих двух важнейших органов не было. Все - ставленники уходящего руководства. И есть полное понимание, что эти две институции, комиссия и комитет, должны быть полностью независимыми, потому что они сдерживают, в том числе, конкуренцию", - сказал он.

Реклама

Советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк также заявил, что перезагрузка нужна анктиоррупционным органам – НАБУ и САП.

Ранее сегодня Зеленский прокомментировал принятый Радой закон о государственном языке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: антимонопольный комитет, Владимир Зеленский, нкрэку
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 