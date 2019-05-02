У Зеленского ждут, что депутаты ограничат свою неприкосновенность

Галина Янченко (скриншот с видео)

Эксперт по антикоррупционной политике в "команде" избранного президента Владимира Зеленского Галина Янченко считает, что народные депутаты нынешнего созыва должны принять решение об ограничении своей неприкосновенности. Об этом Янченко заявила в эфире программы "Он воно як" (Bihus.info).

По ее словам, речь идет именно об ограничении, а не полном снятии депутатской неприкосновенности.

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Янченко пояснила, что это позволит правоохранителям вести негласные следственные действия в отношении депутатов.

Также ограничение неприкосновенности, по мнению эксперта, позволит "уничтожить касту неприкосновенных" депутатов.

"Фактически у нас народные депутаты - это "каста неприкасаемых", которые могут делать абсолютно что угодно, они могут на улице убить человека и ходить в Верховную Раду", - сказала Янченко.

"Я считаю, критически важно было бы принять это решение уже сейчас, чтобы оно повлияло на будущий состав парламента", - подчеркнула она.

По словам эксперта, сейчас в парламенте обсуждается принятия этого законопроекта таким образом, чтобы он начал действовать для следующего созыва.

"Это их интерес - принять сейчас, для того, чтобы Зеленский не успел внести законопроект, который начал бы работать мгновенно для этого созыва Верховной Рады, а начал уже для следующего", - добавила она.

"Команда Зеленского" намерена также перезапустить Нацагентство по предупреждению коррупции и подумывает о смене руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры.