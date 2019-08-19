У Зеленского хотят 20 дней искать заявления об отставке команды

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Офисе президента заявили, что им надо 20 дней на предоставление копий заявлений об отставке членов комнады, которые пришли вместе с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос LIGA.net.

Ранее о заявлениях после скандала с "отставкой" Богдана заявлял президент.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОП.

Фото: LIGA.net

1 августа в СМИ появились сообщения о том, что глава ОП Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Вечером того же дня стало известно, что фотография странного заявления получена из ОП.

На следующий день Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление, но сообщил, что оно не подписано. Также Зеленский рассказал, что подобные заявления написала вся его команда.

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