У Зеленского хотят 20 дней искать заявления об отставке команды

В Офисе президента заявили, что им надо 20 дней на предоставление копий заявлений об отставке членов комнады, которые пришли вместе с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос LIGA.net.
Ранее о заявлениях после скандала с "отставкой" Богдана заявлял президент.
"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОП.
Фото: LIGA.net
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