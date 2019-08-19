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У Зеленского хотят 20 дней искать заявления об отставке команды

У Зеленского хотят 20 дней искать заявления об отставке команды - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 11:37

В Офисе президента до сих пор не показали заявления представителей своей команды

В Офисе президента заявили, что им надо 20 дней на предоставление копий заявлений об отставке членов комнады, которые пришли вместе с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос LIGA.net.

Ранее о заявлениях после скандала с "отставкой" Богдана заявлял президент.  

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОП.

 

Фото: LIGA.net

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Владимир Зеленский заявления андрей богдан
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