У Зеленского объяснили, почему некоторые люди уйдут из ОП

Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, при формировании нового Кабмина некоторые люди уйдут из Офиса президента в исполнительную власть. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, уйдут. Но думаю, что таких будет немного. То же самое касается и списка партии Слуга народа", - сказал Тимошенко.

По его словам, есть большой кадровый голод. "Но это также вопрос финансов. Нужно людям объяснять, что если мы хотим, чтобы не воровали, нужны другие зарплаты. Потому что на местах, на топ-должностях не могут работать люди за 15-20 тыс грн, когда специалисты такого же класса в частной компании получают $20, $30, $40 тыс", - уточнил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предлагает уменьшить количество министерств.