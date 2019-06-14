У Зеленского объявили о ревизии судебной реформы

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил о решении президента Владимира Зеленского создать экспертную группу для пересмотра судебной реформы, проведенной командой пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Судебная реформа и ее результаты будут ревизованы", - заявил Рябошапка.

Он сказал, что в АП "обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона".

О каких именно судебных решениях и юристах идет речь, замглавы АП не уточнил. При этом он отметил, что "наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы".

"В связи с этим президент Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - сказано в сообщении.

Вчера Совет Европы дал экспертную оценку судебной реформе в Украине и отметил положительную динамику.

Ранее Окружной админсуд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. Он также приостановил переименование УПЦ МП, открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий и признал неправомерным внесение поддержавшего оккупацию Крыма российского актера Федора Добронравова в "черный список" Минкульта.

При этом из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни.