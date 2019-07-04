У Зеленского отменили встречу с наблюдательной миссией ПАСЕ

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

У делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая 3 июля досрочно прекратила свою работу в Украине, была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, однако она не состоялась. Об этом сообщает Европейская правда.

Член делегации Марко Николини подтвердил: "Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не произошло".

2-3 июля, когда делегация находилась в Киеве, Зеленский находился с визитом в Канаде.

Николини не уточнил, объяснил ли офис Зеленского причину, по которой встреча не состоялась.

Делегация ПАСЕ, которая находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации, досрочно прекратила свою работу. Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина, как член Совета Европы, обязана предложить ассамблее наблюдать за выборами. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина не обязана приглашать наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборы, так как ПАСЕ является совещательным органом, и его решения не являются обязательными к выполнению.