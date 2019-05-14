У Зеленского отреагировали на скандал с адвокатом Трампа

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент Владимир Зеленский узнал о плане приезда, а затем об отмене визита в Украину адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ. Об этом заявил его политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из наших коллег, представителей команды, о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", - отметил Разумков.

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Отвечая на вопрос, работает ли кто-то из команды Зеленского над решением сложившейся ситуации, Разумков сказал: "Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер".

Он добавил, что Зеленский готов проводить такие встречи не только с офпредами государств, но и с представителями тех или иных политических сил, в том числе и частными лицами, ради углубления взаимоотношений между государствами.

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Трампа Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

В 2016 году Лещенко передал детективам НАБУ "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой был замешан экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

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