WP: У Зеленского не хотят втягиваться во внутренний конфликт США

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Команда избранного президента Владимира Зеленского не хочет быть втянута во внутренней политический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на людей из окружения Зеленского. "Пока президент Трамп и его ближайшее окружение становятся все более сосредоточенными на Украине как на потенциальной стороннице Джо Байдена и других демократов, новоизбранная украинская власть в Киеве посылает свой сигнал: оставьте нас в покое", - отмечается в сообщении.

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Сторонники Зеленского опасаются, что могут быть втянутыми во внутренний политический конфликт в США за счет Украины.

В окружении Зеленского рассматривают это расследование Белого дома как "внутреннее дело США". Команда Зеленского намерена не допустить, чтобы данный конфликт отвлекал Зеленского от повестки дня.

"Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал близкий к окружению Зеленскому человек на условиях анонимности.

Он добавил, что по официальным каналам запроса о встрече с адвокатом США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани не поступало.

"Ни Владимир, ни люди из его окружения не является врагами США или ее президента. Однозначно, ни один из них не является (врагом, - ред.). Мы не хотим, чтобы все сводилось к таким обвинениям", - подчеркнул источник.

11 мая 2019 года Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с Зеленским. По его словам, он получил информацию об окружении Зеленского, среди которого есть якобы враги Трампа. Он считает "врагом Трампа" в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского народного депутата Сергея Лещенко.

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