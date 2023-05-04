У Зеленского рассказали, как будут проходить выборы в Крыму после освобождения от россиян
Представитель президента в Крыму Тамила Ташева рассказала об алгоритме проведения выборов на полуострове после освобождения от российских оккупантов. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.
Она отметила, что через некоторое время должны состоятся выборы, однако их дата будет зависеть от обстоятельств. Речь идет о гарантировании безопасности и разминировании.
"Если мы говорим о крымскотатарском народе, то у них есть дополнительные политические права. Мы должны понимать, какое количество представителей коренных народов проживает в Крыму. От этого зависит ресурс, выделяемый государством на работу представительных органов", — заявила чиновница.
Резюмируя, она подчеркнула, что до выборов должно состояться выдворение незаконно прибывших в Крым россиян.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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