У Зеленского рассказали, как будут проходить выборы в Крыму после освобождения от россиян

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева рассказала об алгоритме проведения выборов на полуострове после освобождения от российских оккупантов. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, после деоккупации в Крыму начнет действовать военная администрация — после обеспечения безопасности, задержания коллаборационистов и других стабилизационных мер, скорее всего, произойдет переход к военно-гражданской администрации.

Она отметила, что через некоторое время должны состоятся выборы, однако их дата будет зависеть от обстоятельств. Речь идет о гарантировании безопасности и разминировании.

Ташева заявила о планах проведения переписи населения, чтобы понять этнический и социальный срез Крыма.

"Если мы говорим о крымскотатарском народе, то у них есть дополнительные политические права. Мы должны понимать, какое количество представителей коренных народов проживает в Крыму. От этого зависит ресурс, выделяемый государством на работу представительных органов", — заявила чиновница.

Резюмируя, она подчеркнула, что до выборов должно состояться выдворение незаконно прибывших в Крым россиян.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.