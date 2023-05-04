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У Зеленского рассказали, как будут проходить выборы в Крыму после освобождения от россиян

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 11:32
У Зеленского рассказали, как будут проходить выборы в Крыму после освобождения от россиян - Фото
Тамила Ташева (Фото: Тамила Ташева/Facebook)

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева рассказала об алгоритме проведения выборов на полуострове после освобождения от российских оккупантов. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

По ее словам, после деоккупации в Крыму начнет действовать военная администрация — после обеспечения безопасности, задержания коллаборационистов и других стабилизационных мер, скорее всего, произойдет переход к военно-гражданской администрации. 

Она отметила, что через некоторое время должны состоятся выборы, однако их дата будет зависеть от обстоятельств. Речь идет о гарантировании безопасности и разминировании. 

Ташева заявила о планах проведения переписи населения, чтобы понять этнический и социальный срез Крыма. 

"Если мы говорим о крымскотатарском народе, то у них есть дополнительные политические права. Мы должны понимать, какое количество представителей коренных народов проживает в Крыму. От этого зависит ресурс, выделяемый государством на работу представительных органов", — заявила чиновница. 

Резюмируя, она подчеркнула, что до выборов должно состояться выдворение незаконно прибывших в Крым россиян.

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Дмитро Гриниченко
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