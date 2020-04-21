У Зеленского рассмотрели варианты смягчения карантина

Сегодня на совещании у Владимира Зеленского обсуждался вопрос о возможном смягчении отдельных карантинных ограничений, которое необходимо "для психологической поддержки граждан и запуска экономики", сообщили в пресс-службе Офиса президента.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вначале нужно смягчить карантинные ограничения для "некритичных объектов инфраструктуры", которые могут "сыграть роль в стабилизации экономики".
Зеленский же подчеркнул, что все должны иметь "четкое понимание", когда как и когда будет смягчен карантин. "Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес", - отметил президент.
Как сообщалось ранее, правительство планирует продлить карантинные меры, но с некоторыми смягчениями.
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