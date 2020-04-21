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У Зеленского рассмотрели варианты смягчения карантина

У Зеленского рассмотрели варианты смягчения карантина - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)
21.04.2020, 16:21

В Офисе президента рассмотрели варианты возможного смягчения карантина ради "психологической поддержки" населения

Сегодня на совещании у Владимира Зеленского обсуждался вопрос о возможном смягчении отдельных карантинных ограничений, которое необходимо "для психологической поддержки граждан и запуска экономики", сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вначале нужно смягчить карантинные ограничения для "некритичных объектов инфраструктуры", которые могут "сыграть роль в стабилизации экономики".

Зеленский же подчеркнул, что все должны иметь "четкое понимание", когда как и когда будет смягчен карантин. "Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес", - отметил президент. 

Как сообщалось ранее, правительство планирует продлить карантинные меры, но с некоторыми смягчениями.

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  • 20 апреля Денис Шмыгаль заявил, что в Украине ожидается два пика эпидемии коронавируса, поэтому карантин, скорее всего, продлят.
  • В тот же день в Кабмине отметили, что пик заболеваемости ожидается в начале мая.
  • 21 апреля мэр Киева Кличко рассказал, что в Киеве карантин будут ослаблять поэтапно.

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Дарья Мостовая
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