Пресс-секретарь Зеленского: Запуск отставки Разумкова инициировал Арахамия
У президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нормальные рабочие отношения. Запуск отставки Разумкова – инициатива главы фракции Слуги народа Давида Арахамии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии телеканалу Украина 24.
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"Я знаю, что они общаются. Отношения у них нормальные, рабочие. Каждый выполняет свою функцию", – сказал Никифоров.
По словам спикера президента, запуск отставки главы парламента – это инициатива Арахамии.
"Это инициатива господина Давида Арахамии. Собственно это у него можно спросить о его мотивах относительно того, почему он эти списки на подписи запросил у главы Верховной Рады", – заявил спикер Зеленского.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.
- Сегодня, 30 сентября, стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.
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