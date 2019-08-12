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У Зеленского сказали, что слова Богдана о СМИ - его личное мнение

У Зеленского сказали, что слова Богдана о СМИ - его личное мнение - Фото
Никита Потураев (фото- скриншот из видео Цензор.нет)
12.08.2019, 07:59

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев убежден, что "журналисты перестали слышать людей"

Новоизбранный депутат от Слуги народа и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о ненужности журналистов как посредников в общении политиков с электоратом - это его личное мнение. Об этом он сказал в интервью Детектор медиа.

В то же время он добавил, что прямое общение с обществом - это запрос общества. "Журналисты тоже перестали слышать людей, потому что хотят получить просмотры, рекламу", - сказал Потураев.

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Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению медиадвижения, где предостерегают команду президента от провокаций, направленных против СМИ и к заявлению Богдана о СМИ, Потураев сказал: "Заявление не читал, но не согласен, потому что в действительности заявление (Богдана об увольнении, - ред.) было, президент его наличие подтвердил. Андрей время от времени высказывает такие яркие мысли, но это его личная позиция".

Он не считает, что распространение заявления Богдана об увольнении в СМИ была сознательная манипуляция. "Думаю, что утечка информации из ОП, вообще не понимаю, от кого", - добавил Потураев.

  • 1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информации
  • 3 августа Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. 

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Слуга народа сми андрей богдан никита потураев
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