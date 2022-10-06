У Зеленского сравнили Путина с диктатором Уганды, тот называл себя владыкой зверей и птиц
06.10.2022, 20:49
Владимир Путин (Фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин, который "присоединил" к России временно оккупированные территории Украины, напоминает диктатора Уганды Иди Амина. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", – написал Подоляк.
СПРАВКА. Иди Амин – президент Уганды в 1971–1979 годах, создатель одного из самых жестоких авторитарных режимов в Африке. Согласно подсчетам, совершенным после свержения Амина, жертвами его репрессий стали 500 000 граждан Уганды, не менее 2000 человек он убил собственноручно.
- 30 сентября Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.
- Далее попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а Совфед "ратифицировал" эти бумажки.
- 4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.
- 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ".
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