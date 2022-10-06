У Зеленского сравнили Путина с диктатором Уганды, тот называл себя владыкой зверей и птиц

Российский диктатор Владимир Путин, который "присоединил" к России временно оккупированные территории Украины, напоминает диктатора Уганды Иди Амина. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", – написал Подоляк.

СПРАВКА. Иди Амин – президент Уганды в 1971–1979 годах, создатель одного из самых жестоких авторитарных режимов в Африке. Согласно подсчетам, совершенным после свержения Амина, жертвами его репрессий стали 500 000 граждан Уганды, не менее 2000 человек он убил собственноручно.

30 сентября Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.

Далее попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а Совфед "ратифицировал" эти бумажки.

4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ".

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Наталія Медведєва

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