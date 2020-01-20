У Зеленского закрыли комментарии в аккаунтах Instagram и YouTube

Юлия Мендель (скриншот видео)

Офис президента Владимира Зеленского отключил возможность комментирования в своих аккаунтах в Instagram и YouTube из-за атак ботов и многочисленной рекламы. Об этом в ОП сообщили на запрос Радио Свобода.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", - сказано в ответе ОП.

В то же время, отметили там, остается возможность комментирования на официальной странице Офиса президента в Facebook и на личных страницах Зеленского.

Ранее глава ОП Андрей Богдан заявлял, что команде Зеленского не нужны СМИ для общения с обществом. "Мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал он.