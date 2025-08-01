У Зеленского заявили, что экономика Россия может годами работать в режиме санкций
Российская экономика может годами функционировать даже несмотря на введенные санкции, если перейдет на модель Ирана или Северной Кореи. Об этом в интервью LIGA.net рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, экономике России, что была в стране до начала полномасштабного вторжения, может "прийти окончательный конец" уже к концу 2026 года. Но не исключено, что Кремль перейдет на экономику с доминирующим военно-промышленным комплексом.
"В таком случае, вспоминая Советский Союз, можно построить железный санкционный купол, но это не обвалит экономику. Она будет функционировать, хотя и неэффективно, несовременно. Россияне смогут в этом режиме работать годами", – считает Власюк.
Китай в таком случае, по мнению уполномоченного президента, не будет спешить выручить Кремль деньгами, несмотря на то, что они являются союзниками. Основная роль этой страны – поддержка поставок микроэлектроники и "другого добра" для военных нужд России, без которого у нее были бы проблемы с изготовлением оружия.
"Он (Китай) зарабатывает на России и дает возможность продолжать войну через поставки микроэлектроники", – отметил Власюк.
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