Трамп до сих пор обещает санкции, но не уверен, будут ли они волновать Путина

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / EPAERIC LEE)

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России новыми санкциями в случае отказа от заключения соглашения о прекращении войны, однако сомневается, будет ли это беспокоить российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал на брифинге в Овальном кабинете.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – подчеркнул он.

Комментируя российскую массированную атаку на Киев 31 июля, Трамп сказал: "Я думаю, это отвратительно, – то, что они делают <…> Я думаю, то, что делают россияне, – это очень печально".

Он также в очередной раз отметил, что и Россия, и Украина теряют много людей, однако Россия – больше. Потери оккупационных и российских войск он обобщил – говорит, что это 7000 человек каждую неделю. Также гибнут гражданские люди, потому что "Путин" запускает ракеты.

Президент США снова выразил убеждение, что это "война, которой никогда не должно было быть", это "война Байдена", и ее якобы не произошло бы, если бы он был президентом.