Трамп досі обіцяє санкції, але не впевнений, чи хвилюватимуть вони Путіна

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / EPAERIC LEE)

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Росії новими санкціями у разі відмовити від укладення угоди про припинення війни, проте сумнівається, чи турбуватиме це російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті.

"Ми збираємося ввести санкції – не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо", – наголосив він.

Коментуючи російську масовану атаку на Київ 31 липня, Трамп сказав: "Я думаю, це огидно, – те, що вони роблять <…> Я думаю, те, що роблять росіяни, – це дуже сумно".

Він також вчергове наголосив на тому, що і Росія, і Україна втрачають багато людей, проте Росія – більше. Втрати окупаційних і російських військ він узагальнив – каже, що це 7000 людей щотижня. Також гинуть цивільні люди, тому що "Путін" запускає ракети.

Президент США знову висловив переконання, що це "війна, якої ніколи не повинно було бути", це "війна Байдена", і її нібито не сталося б, якби він був президентом.