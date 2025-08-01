У Зеленського заявили, що економіка Росія може роками працювати в режимі санкцій

Владислав Власюк (Фото: x.com/vladvlas)

Російська економіка може роками функціонувати навіть попри введені санкції, якщо перейде на модель Ірану чи Північної Кореї. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, економіці Росії, що була в країні до початку повномасштабного вторгнення, може "прийти остаточний кінець" вже до кінця 2026 року. Але цілком можливо, що Кремль перейде на економіку з домінувальним військово-промисловим комплексом.

"У такому випадку, згадуючи Радянський Союз, можна побудувати залізний санкційний купол, але це не обвалить економіку. Вона буде функціонувати, хоча й неефективно, несучасно. Росіяни зможуть у цьому режимі працювати роками", – вважає Власюк.

Китай у такому випадку, на думку уповноваженого президента, не буде поспішати виручити Кремль грошима, попри те, що вони є союзниками. Основна роль цієї країни – підтримка постачання мікроелектроніки та "іншого добра" для військових потреб Росії, без якого у неї були б проблеми з виготовленням зброї.

"Він (Китай) заробляє на Росії й дає можливість продовжувати війну через постачання мікроелектроніки", – зазначив Власюк.