У Зеленского заявили, что переговоры о дебатах начнутся завтра

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Переговоры между штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе Олимпийский должны начаться завтра, 5 апреля. Об этом в эфире Hromadske заявил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко.

"Я думаю, что завтра начнется процесс переговоров на эту тему с участием Суспильного, наших представителей и представителей Петра Порошенко. Будет найден тот вариант, который больше всего будет соответствовать ожиданиям общества", - сказал он.

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Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

На проведении дебатов именно на НСК Олимпийский настаивает Зеленский.