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04.04.2019, 21:01

У Зеленского заявили, что переговоры о дебатах начнутся завтра

У Зеленского заявили, что переговоры о дебатах начнутся завтра - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Переговоры пройдут с участием представителей Суспильного

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Переговоры между штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе Олимпийский должны начаться завтра, 5 апреля. Об этом в эфире Hromadske заявил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко.

"Я думаю, что завтра начнется процесс переговоров на эту тему с участием Суспильного, наших представителей и представителей Петра Порошенко. Будет найден тот вариант, который больше всего будет соответствовать ожиданиям общества", - сказал он.

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Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

На проведении дебатов именно на НСК Олимпийский настаивает Зеленский. 

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты
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