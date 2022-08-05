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У Зеленского заявили, что заморозка войны создаст "новую КНДР с миллионами заложников"

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 14:10
У Зеленского заявили, что заморозка войны создаст
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что заморозка войны России против Украины грозит образованием "новой Северной Кореи с миллионами заложников" и призвал западных союзников дать больше оружия для Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, на временно оккупированных территориях юга Украины россияне обустроили фильтрационные лагеря, а также устраивают массовые пытки, аресты и ограниченно выдают местным жителям продукты.

Он отметил, что у жителей оккупированных территорий нет никаких прав и свобод.

"Заморозить войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников, нужно оружие, мы должны немедленно освободить людей", — написал Подоляк. 

Читайте также: Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием 

Дмитрий Гриниченко
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война военная помощь временно оккупированные территории михаил подоляк
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