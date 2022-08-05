У Зеленского заявили, что заморозка войны создаст "новую КНДР с миллионами заложников"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что заморозка войны России против Украины грозит образованием "новой Северной Кореи с миллионами заложников" и призвал западных союзников дать больше оружия для Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, на временно оккупированных территориях юга Украины россияне обустроили фильтрационные лагеря, а также устраивают массовые пытки, аресты и ограниченно выдают местным жителям продукты.

Он отметил, что у жителей оккупированных территорий нет никаких прав и свобод.

"Заморозить войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников, нужно оружие, мы должны немедленно освободить людей", — написал Подоляк.

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Дмитрий Гриниченко

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