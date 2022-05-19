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У Змеиного утонул катер россиян, они пытаются его поднять, но им не позволяют – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 02:05
У Змеиного утонул катер россиян, они пытаются его поднять, но им не позволяют – Арестович - Фото
Удар ВСУ по армии РФ на Змеином (Скриншот видео Генштаба ВСУ)

Вооруженные Силы Украины возле острова Змеиный утопили российский катер. Теперь россияне пытаются его эвакуировать, но не могут. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 18 мая.

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"Мы на подходе к острову утопили катер. С этим катером любопытнейшая возня происходит. Они его пытались поднять краном – кран повредили мы. Судном обеспечения так называемым. Потом они пытались взорвать, чтобы кусками вытянуть – тоже не получилось", – рассказал Арестович.

Он пояснил, что россияне хотят убрать этот утопленный катер, чтобы другие их корабли могли пришвартоваться к Змеиному и выгрузить там вооружения. 

"Забавная затея, учитывая, что туда достают и наша авиация и наша артиллерия, особенно ракетная артиллерия", – отметил советник главы ОП.

По его словам, россияне хотят использовать Змеиный для обеспечения ПВО в районе. Ранее эту функцию выполнял крейсер "Москва", который был уничтожен украинскими ракетами "Нептун".

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Наталия Медведева
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Змеиный катер Алексей Арестович
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