У Змеиного утонул катер россиян, они пытаются его поднять, но им не позволяют – Арестович
Вооруженные Силы Украины возле острова Змеиный утопили российский катер. Теперь россияне пытаются его эвакуировать, но не могут. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 18 мая.
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"Мы на подходе к острову утопили катер. С этим катером любопытнейшая возня происходит. Они его пытались поднять краном – кран повредили мы. Судном обеспечения так называемым. Потом они пытались взорвать, чтобы кусками вытянуть – тоже не получилось", – рассказал Арестович.
Он пояснил, что россияне хотят убрать этот утопленный катер, чтобы другие их корабли могли пришвартоваться к Змеиному и выгрузить там вооружения.
"Забавная затея, учитывая, что туда достают и наша авиация и наша артиллерия, особенно ракетная артиллерия", – отметил советник главы ОП.
По его словам, россияне хотят использовать Змеиный для обеспечения ПВО в районе. Ранее эту функцию выполнял крейсер "Москва", который был уничтожен украинскими ракетами "Нептун".
- 7 мая в районе острова Змеиный украинские войска уничтожили три катера российских оккупантов и один повредили.
- 14 мая сообщалось, что в Крым свозят 200-х и 300-х российских оккупантов с острова Змеиный, а из 40 откомандированных связистов живыми вернулись лишь восемь.
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