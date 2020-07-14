Убийство военного медика на Донбассе. МИД обещает наказать врагов

Глава Министерства иностранных дел прокомментировал вчерашнюю трагедию на фронте

Украина проинформирует международных партнеров о вчерашнем убийстве военного медика на Донбассе во время эвакуации тела погибшего бойца ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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Министр заявил, что в убийстве медика "есть признаки военного преступления". "Мы проинформируем международных партнеров об убийстве медика на Донбассе. Враг не останется без наказания", - отметил он.

Кулеба также выразил соболезнования близким и добавил, что убийство военного медика "просто так не оставят".

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Наталия Софиенко

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