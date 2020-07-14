Убийство военного медика на Донбассе. МИД обещает наказать врагов
14.07.2020, 10:05
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
Глава Министерства иностранных дел прокомментировал вчерашнюю трагедию на фронте
Украина проинформирует международных партнеров о вчерашнем убийстве военного медика на Донбассе во время эвакуации тела погибшего бойца ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
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Министр заявил, что в убийстве медика "есть признаки военного преступления". "Мы проинформируем международных партнеров об убийстве медика на Донбассе. Враг не останется без наказания", - отметил он.
Кулеба также выразил соболезнования близким и добавил, что убийство военного медика "просто так не оставят".
- Вчера, 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- По состоянию на утро 14 июля оккупанты не дают возможности забрать тела погибших.
- Позавчера, 12 июля, на Донбассе ранения получили пять бойцов.
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