Убийство полицейского в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность военных

Утром 20 апреля стало известно, что в Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции

Управление генерального прокурора. Иллюстративное изображение (Фото: Радио.Свобода)

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность двух военнослужащих к расстрелу полицейских в Винницкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным правоохранительного органа, начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которая наказывается лишением свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

"Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", – отметили в прокуратуре.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 20 апреля в Винницкой области. По предварительным данным, около 01:40 патрульные остановили машину вблизи села Яланец Гайсинского района. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения. Сейчас преступников разыскивает полиция.

В сети распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода двух мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области. В бригаде опровергли это.

Утром 20 апреля стало известно , что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения.

, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения. Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.