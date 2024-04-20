Убийство полицейского в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность военных
Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность двух военнослужащих к расстрелу полицейских в Винницкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным правоохранительного органа, начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которая наказывается лишением свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
"Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", – отметили в прокуратуре.
Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 20 апреля в Винницкой области. По предварительным данным, около 01:40 патрульные остановили машину вблизи села Яланец Гайсинского района. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения. Сейчас преступников разыскивает полиция.
В сети распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода двух мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области. В бригаде опровергли это.
- Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения.
- Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.
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