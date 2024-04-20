Вбивство поліцейського на Вінничині: прокуратура перевіряє причетність військових

Офіс генерального прокурора. Ілюстративне зображення (Фото: Радіо.Свобода)

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє причетність двох військовослужбовців до розстрілу поліцейських у Вінницькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними правоохоронного органу, розпочате кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, яка карається позбавленням волі на строк від дев'яти до 15 років або довічним позбавленням волі.

"Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", — зазначили у прокуратурі.

Йдеться про інцидент, що стався у ніч проти 20 квітня у Вінницькій області. За попередніми даними, близько 01:40 патрульні зупинили автівку поблизу села Яланець Гайсинського району. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення. Наразі злочинців розшукує поліція.

У мережі поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині. У бригаді спростували це.

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.



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