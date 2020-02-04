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Убийство Шеремета. Кузьменко продлили арест до апреля

Убийство Шеремета. Кузьменко продлили арест до апреля - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
04.02.2020, 14:15

Защита подозреваемой надеется, что апелляционный суд пересмотрит решение

До 3 апреля оставил под стражей Печерский суд врача и волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шермета. Об этом сообщает hromadske.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. В течение пяти дней решение может быть обжаловано защитой, адвокат Кузьменко надеется, что апелляционный суд пересмотрит решение.

В ходе рассмотрения дела прокурор настаивал, что Кузьменко должна быть оставлена под стражей, поскольку продолжаются следственные действия, планируется провести не менее 10 экспертиз и допросов, а подозрение против нее он считает обоснованным. Также он предположил, что Кузьменко может скрыться от следствия.

Защита настаивала на замене меры пресечения на ночной домашний арест, что позволило бы Кузьменко вернуться к работе детского хирурга и проводить операции. Кузьменко и ее защита утверждали, что она не собирается скрываться от следствия.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что собранных доказательств по делу Шеремета недостаточно.
  • Вчера стало известно, что следствие по делу продлено до апреля.
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Юлия Кузьменко дело шеремета
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