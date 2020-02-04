Убийство Шеремета. Кузьменко продлили арест до апреля

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

До 3 апреля оставил под стражей Печерский суд врача и волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шермета. Об этом сообщает hromadske.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. В течение пяти дней решение может быть обжаловано защитой, адвокат Кузьменко надеется, что апелляционный суд пересмотрит решение.

В ходе рассмотрения дела прокурор настаивал, что Кузьменко должна быть оставлена под стражей, поскольку продолжаются следственные действия, планируется провести не менее 10 экспертиз и допросов, а подозрение против нее он считает обоснованным. Также он предположил, что Кузьменко может скрыться от следствия.

Защита настаивала на замене меры пресечения на ночной домашний арест, что позволило бы Кузьменко вернуться к работе детского хирурга и проводить операции. Кузьменко и ее защита утверждали, что она не собирается скрываться от следствия.