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Убийство сотрудника ГУР Киреева. ГБР провело девять экспертиз

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 18:21
Убийство сотрудника ГУР Киреева. ГБР провело девять экспертиз - Фото
Денис Киреев (Скриншот видео)

Государственное бюро расследований провело девять экспертиз в рамках расследования по факту убийства сотрудника ГУР Дениса Киреева. Об этом ГБР сообщило в ответ на запрос Радио Свобода.

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"Проведено девять судебных экспертиз, в частности, судебные медицинские экспертизы, судебные экспертизы оружия, судебные баллистические экспертизы, экспертиза оружия и следов, обстоятельств его использования, экспертиза материалов, веществ и изделий", – сообщили в ГБР.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается.

  • 19 января вышел материал WSJ, в котором Буданов раскрыл личность человека, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – это был Киреев.
  • Подоляк заявил, что гибель Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.

Читайте также: "Выкинули труп на улицу". Буданов рассказал о гибели Киреева и его задании в Гомеле

Наталія Медведєва
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гур гбр Денис Киреев
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