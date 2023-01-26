Убийство сотрудника ГУР Киреева. ГБР провело девять экспертиз
26.01.2023, 18:21
Денис Киреев (Скриншот видео)
Государственное бюро расследований провело девять экспертиз в рамках расследования по факту убийства сотрудника ГУР Дениса Киреева. Об этом ГБР сообщило в ответ на запрос Радио Свобода.
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"Проведено девять судебных экспертиз, в частности, судебные медицинские экспертизы, судебные экспертизы оружия, судебные баллистические экспертизы, экспертиза оружия и следов, обстоятельств его использования, экспертиза материалов, веществ и изделий", – сообщили в ГБР.
В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается.
- 19 января вышел материал WSJ, в котором Буданов раскрыл личность человека, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – это был Киреев.
- Подоляк заявил, что гибель Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.
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