Убийство сына депутата Соболева. О подозрении сообщили еще одному фигуранту

Автомобиль Соболева на месте обстрела (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на умышленное убийство депутата Киевского областного совета и убийства его трехлетнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Речь идет о депутате Киевского облсовета Вячеславе Соболеве.

Фигуранта объявили в международный розыск. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает право компетентным органам задержать фигуранта на территории другого государства. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас в деле есть шестеро подозреваемых. Четверо находятся под арестом, двое - в международном розыске. Также в ОГП напомнили, что в январе было принято решение об изменении группы прокуроров и подследственности в этом деле.

1 декабря 2019 года в Киеве стреляли в Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын.

2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения.

15 января Соболев заявил , что он даст 2 млн гривень за информацию о заказчике.

у него есть информация о подготовке нового покушения на него и его семью . 12 февраля он заявил , что

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