Убийство сына депутата Соболева. О подозрении сообщили еще одному фигуранту

Офис генпрокурора сообщил о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на умышленное убийство депутата Киевского областного совета и убийства его трехлетнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
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Речь идет о депутате Киевского облсовета Вячеславе Соболеве.
Фигуранта объявили в международный розыск. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает право компетентным органам задержать фигуранта на территории другого государства. Досудебное расследование продолжается.
Сейчас в деле есть шестеро подозреваемых. Четверо находятся под арестом, двое - в международном розыске. Также в ОГП напомнили, что в январе было принято решение об изменении группы прокуроров и подследственности в этом деле.
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