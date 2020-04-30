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Убийство сына депутата Соболева. О подозрении сообщили еще одному фигуранту

Убийство сына депутата Соболева. О подозрении сообщили еще одному фигуранту - Фото
Автомобиль Соболева на месте обстрела (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
30.04.2020, 10:42

В Офиге генпрокурора заявляют, что в деле об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева есть шестеро подозреваемых

Офис генпрокурора сообщил о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на умышленное убийство депутата Киевского областного совета и убийства его трехлетнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Речь идет о депутате Киевского облсовета Вячеславе Соболеве. 

Фигуранта объявили в международный розыск. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает право компетентным органам задержать фигуранта на территории другого государства. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас в деле есть шестеро подозреваемых. Четверо находятся под арестом, двое - в международном розыске. Также в ОГП напомнили, что в январе было принято решение об изменении группы прокуроров и подследственности в этом деле. 

  • 1 декабря 2019 года в Киеве стреляли в Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 
  • 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения.
  • 15 января Соболев заявил, что он даст 2 млн гривень за информацию о заказчике. 
  • 12 февраля он заявил, что у него есть информация о подготовке нового покушения на него и его семью.

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле

Владислав Сердюк
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