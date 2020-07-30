Учения Sea Breeze-2020. В Генштабе ВСУ сообщили детали провокации России

По данным НАТО, Россия пристально следила за передвижением кораблей во время учений Sea Breeze-2020

Во время совместных украинско-американских учений в Черном море Sea Breeze-2020 российские военные вторгались в радиоэфир с предупреждениями. Об этом в эфире телеканала Дом заявил заместитель начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрей Ординович.

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По его словам, информация о Sea Breeze-2020 заблаговременно анонсировались в СМИ, поэтому российская сторона была осведомлена о них.

"Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или риски для нашей нацбезопасности, но провокации были. Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, которые заявляли, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря - это исключительно территориальные воды Украины", - отметил Ординович.

Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран уточнила, что зa последние несколько дней наблюдалось увеличение присутствия российских кораблей в непосредственной близости к кораблям, которые участвовали в учениях Sea Breeze-2020.

"Нельзя сказать, что это стало для нас неожиданностью. Они пристально следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану", - сказала она.

Моран добавила, что в последнее время Россия "значительно увеличила число своих фрегатов и подводных лодок в Черном море".

"Для Альянса такая активность не стала сюрпризом. Как блок НАТО мы уверены, что важно усилить свое присутствие в этом регионе", - подчеркнула Моран.

20 июля в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze. Помимо Болгарии, в них участвуют военные флоты Украины, США, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

26 июля учения Sea Breeze-2020 завершились.

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Арина Толина

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