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Учения Sea Breeze-2020. В Генштабе ВСУ сообщили детали провокации России

30.07.2020, 12:44
Учения Sea Breeze-2020. В Генштабе ВСУ сообщили детали провокации России - Фото
Совместные учения Sea Breeze (фото - armyinform.com.ua)

По данным НАТО, Россия пристально следила за передвижением кораблей во время учений Sea Breeze-2020

Во время совместных украинско-американских учений в Черном море Sea Breeze-2020 российские военные вторгались в радиоэфир с предупреждениями. Об этом в эфире телеканала Дом заявил заместитель начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрей Ординович.

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По его словам, информация о Sea Breeze-2020 заблаговременно анонсировались в СМИ, поэтому российская сторона была осведомлена о них.

"Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или риски для нашей нацбезопасности, но провокации были. Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, которые заявляли, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря - это исключительно территориальные воды Украины", - отметил Ординович.

Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран уточнила, что зa последние несколько дней  наблюдалось увеличение присутствия российских кораблей в непосредственной близости к кораблям, которые участвовали в учениях Sea Breeze-2020.

"Нельзя сказать, что это стало для нас неожиданностью. Они пристально следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану", - сказала она.

Моран добавила, что в последнее время Россия "значительно увеличила число своих фрегатов и подводных лодок в Черном море".

"Для Альянса такая активность не стала сюрпризом. Как блок НАТО мы уверены, что важно усилить свое присутствие в этом регионе", - подчеркнула Моран.

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Арина Толина
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