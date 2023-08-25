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Учительницу из Краматорска подозревают в передаче России данных о контрнаступлении – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 10:37
Учительницу из Краматорска подозревают в передаче России данных о контрнаступлении – СБУ - Фото
Фото% СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала подозреваемую в работе на российские спецслужбы – в частности, в передаче оккупантам разведданных о дислокации Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, задержана учительница одного из лицеев в Краматорске, которую подозревают в сотрудничестве с ГРУ РФ.

В СБУ заявляют, что по указанию российской военной разведки женщина собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Как отмечается, оккупантов особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских военных.

По данным следствия, полученные сведения подозреваемая передавала через знакомого – члена террористической организации ЛНР.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Российский "крот" хотел вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ, но попался – СБУ

Наталья Медведева
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