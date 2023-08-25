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Вчительку з Краматорська підозрюють у передаванні Росії даних про контрнаступ – СБУ

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 10:37
Вчительку з Краматорська підозрюють у передаванні Росії даних про контрнаступ – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала підозрювану в роботі на російські спецслужби – зокрема у передаванні окупантам розвідданих про дислокацію Сил оборони на Донеччині. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, затримано вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яку підозрюють у співпраці з ГРУ РФ.

У СБУ заявляють, що за вказівкою російської військової розвідки жінка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Збройних Сил України, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Як зазначається, окупантів особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських військових.

За даними слідства, отримані відомості підозрювана передавала через знайомого – члена терористичної організації ЛНР.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею про держзраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Наталія Медведєва
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сбуКраматорськ
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