Удалось сместить фокус с Гренландии. Зеленский рассказал, что дала встреча в Давосе Украине

На встрече с Трампом Зеленский обсудил ракеты РАС-3 для ПВО. Европу он поблагодарил, но отметил, что сильных санкций не увидел

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Встреча президентов Украины и США в Давосе имела несколько результатов, в частности беседу об усилении воздушной обороны и финализацию гарантий безопасности. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос LIGA.net во время общения с медиа в чате.

Он сообщил, что проговорил с Дональдом Трампом дополнительные ракеты для ПВО, в частности PAC-3 для противодействия баллистике. Зеленский рассчитывает на положительный результат. Относительно гарантий безопасности, то президент рассчитывает на подписание документа.

Читайте также Новый механизм Defence City: увеличит ли он производство оружия в Украине уже в 2026 году

"Мы проговорили сложные вопросы, которые касаются востока нашего государства и завершения войны. Важно, что приняли решение, что технические трехсторонние группы встретятся. Американцы полетели в Москву, они собирались полететь, но важно, что после этого в Эмиратах будет трехсторонняя встреча наших переговорщиков", – отметил президент.

Также LIGA.net спросила президента, не считает ли он, что Евросоюз до сих пор избегает демонстрации реальной силы как в отношении стран-агрессоров, так и с США. Зеленский отметил, что ЕС принимает сильные решения в "очень-очень сложных ситуациях". В частности, поблагодарил за кредит в размере 90 млрд евро.

"Это было сложно для них, была сложная ситуация, были разные некоторые лидеры, которые блокировали такое решение, но Украина обеспечена финансированием – 45 млрд евро каждый год, следующие два года. И это важное решение", – сказал президент, выразив благодарность европейским лидерам.

Также он отметил, что Европа принимает решение по увеличению поддержки Украины: Германия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария. Кроме этого, во время визита в Давос удалось переключить фокус внимания европейцев с Гренландии снова на Украину, подчеркнул Зеленский.

На вопрос о том, какие конкретные решения сегодня должен принять Брюссель и есть ли лидеры, способные действовать жестко и прагматично в условиях растущих глобальных угроз, президент ответил, что должно быть много вещей, однако Украина пока не является членом ЕС.

Он поблагодарил лидеров за санкции против РФ, но отметил, что сильных среди них пока нет.

"Давайте честно: атомка России. Так и не применены против атомки санкции, по Росатому и так далее. Сильных санкций пока нет: юридических, физических, лиц и много всего остального. Поэтому есть решения, которые нужно очень быстро делать – свое ПВО, рост производства оружия", – сказал Зеленский.

Он отметил, что положительно оценивает и считает "суперидеей" программу SAFE на 155 млрд евро. На какую-то часть может рассчитывать и Украина, однако пока совместных производств с Киевом мало и так не должно быть.