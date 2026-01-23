Вдалося змістити фокус із Гренландії. Зеленський розповів, що дала зустріч у Давосі Україні

На зустрічі з Трампом Зеленський обговорив ракети РАС-3 для ППО. Європі він подякував, але зазначив, що сильних санкцій не побачив

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Зустріч президентів України та США в Давосі мала кілька результатів, зокрема бесіду про посилення повітряної оборони та фіналізацію гарантій безпеки. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання LIGA.net під час спілкування з медіа в чаті.

Він повідомив, що проговорив із Дональдом Трампом додаткові ракети для ППО, зокрема, PAC-3 для протидії балістиці. Зеленський розраховує на позитивний результат. Щодо гарантій безпеки, то президент розраховує на підписання документа.

"Ми проговорили складні питання, які стосуються сходу нашої держави і завершення війни. Важливо, що прийняли рішення, що технічні тристоронні групи зустрінуться. Американці полетіли в Москву, вони збиралися полетіти, але важливо, що після цього в Еміратах буде тристороння зустріч наших переговорників", – зазначив президент.

Також LIGA.net запитала президента, чи не вважає він, що Євросоюз досі уникає демонстрації реальної сили як щодо країн-агресорів, так і зі США. Зеленський наголосив, що ЄС ухвалює сильні рішення в "дуже-дуже складних ситуаціях". Зокрема, подякував за кредит у розмірі 90 млрд євро.

"Це було складно для них, була складна ситуація, були різні деякі лідери, які блокували таке рішення, але Україна забезпечена фінансуванням – 45 млрд євро кожного року, наступні два роки. І це важливе рішення", – сказав президент, висловивши подяку європейським лідерам.

Також він зазначив, що Європа ухвалює рішення щодо збільшення підтримки України: Німеччина, Нідерланди, Норвегія і Швейцарія. Окрім цього, під час візиту до Давосу вдалося переключити фокус уваги європейців із Гренландії знову на Україну, наголосив Зеленський.

На запитання про те, які конкретні рішення сьогодні має ухвалити Брюссель та чи є лідери, здатні діяти жорстко та прагматично в умовах зростання глобальних загроз, президент відповів, що мало б бути багато речей, однак Україна наразі не є членом ЄС.

Він подякував лідерам за санкції проти РФ, але зазначив, що сильних серед них поки немає.

"Давайте чесно: атомка Росії. Так і не застосовані проти атомки санкції, по Росатому тощо. Сильних санкцій поки що немає: юридичних, фізичних, осіб і багато всього іншого. Тому є рішення, які потрібно дуже швидко робити – своє ППО, зростання виробництва зброї", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що позитивно оцінює та вважає "суперідеєю" програму SAFE на 155 млрд євро. На якусь частину може розраховувати й Україна, проте наразі спільних виробництв із Києвом мало і так не має бути.